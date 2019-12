Kokaiini ja marihuaana vedajad vahistati uurimise ajaks

Tellijale

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Marja-Liina Talimaa sõnul tuleb kriminaalmenetluse käigus selgitada, kui ulatuslik narkootilise aine käitlemine oli. "Kuigi kahtlustataval ei ole kehtivaid kriminaalkaristusi, näitab tema suhtumist õiguskorda kehtivate väärteokaristuste arv," lausus prokurör, andes mõista, et väärtegusid on mehel palju. "Tema varasemat käitumist arvestades on alust arvata, et vabadusse jäädes võib ta kuritegude toimepanemist jätkata. Seega taotles prokuratuur tema vahistamist."