Tulevane meditsiiniõde püüab lapsi purki

Carolin Aduson on Metsküla tüdruk, kes käib praegu Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Kui kõik plaanipäraselt läheb, saab temast meditsiiniõde. Õpitav eriala eeldab ühelt poolt teravat silma, et märgata pisidetaile, ja teisalt kannatlikkust, et arsti protseduuridel toetada. Samad omadused kuluvad Carolin Adusonil marjaks ära oma hobi juures. Nimelt on ta väga osav ka fotoaparaadi käsitsemises. Eriti meeldib talle väikseid lapsi portreteerida.