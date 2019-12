Sander Kapper naaseb Viljandisse ja liitub taas Tulevikuga

Viljandi JK Tuleviku saadetud pressiteates on kirjas, et kui Tulevik tema kodulinna tagasitoomise vastu huvi üles oli näidanud, ei tekkinud Kapperil hetkekski kahtlust, kas pakkumine vastu võtta või mitte. "Tunnen, et mul on viljandlastele palju tõestada. Läksin siit Tartusse poisina, koju naasen aga mehena," lausus ta.

Kapper tänas Tammekas veedetud aastate eest sealse klubi treenereid ja ametnikke. Ta ütles, et Tartu mängib tohutut rolli tema viimaste aastate arengus ja temaga nähti individuaalselt palju vaeva. "Ka tahan teha kummarduse Tammeka fännidele, kes mind läbi aastate kirglikult toetasid. Loodan, et nii Tammeka kui selle fännid saavad minu üle uhked olla. Nüüd aga soovin, et saaksin eelseisva hooaja jooksul arengus järgmise sammu teha, kodulinna klubi kuttidele oma kogemusi jagada ja koos nendega midagi suurt korda saata."

Tuleviku vutiklubi president Raiko Mutle tervitas Kapperi koduradadele naasmist soojalt. "Usun, et Viljandi jalgpallikogukond on Sandri naasmise üle sama rõõmus kui meie siin klubis," ütles Mutle. "Sander on vahepealsete aastate jooksul mängijana tõsise arengu läbi teinud ning tema naasmine koduklubisse on selgeks kinnituseks sellele, et ta usub meie plaanidesse. Taasliitumine meiega on ühtviisi hea tema enese jätkuvale arengule kui aitab ka meie klubil järgmisi sihte saavutada."