Viljandi gümnaasiumi õpetaja sai mälestusmedali

Margit Nuija on Viljandi gümnaasiumis õpetanud kooli avamisest saadik, 2012. aastast. Direktor Ülle Matsini sõnul on Nuija üks neist õpetajatest, kes muudab matemaatika õppimise Viljandi gümnaasiumis nauditavaks. "Tema eriline anne on see, et ta suudab erineva suutlikkusega õpilastele õpetada just neile jõukohasel moel. Kui jalutada majas ringi, siis Margit Nuija on täpselt see õpetaja, keda võib märgata õpilase laua juures arutamas temaga koos mingit ülesannet," rääkis Matsin. "Ta on õpilasele olemas alati kui vaja. Alati on ta ka rõõmsameelne. Väga suure südamega inimene."