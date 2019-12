Viljandi gümnaasiumis näidatakse lavastust depressioonist

Viljandi gümnaasiumi kodulehel on kirjas, et kolmapäeval kell 18 etenduv lavastus "Kinni nõelutud suud" on valminud kooliõpilaste Triinu Kaubi ja Kendra Männigo uurimistöö loomingulise projektina. Lavastuse aluseks on uurimus ärevushäirete ning depressiooni esinemisest ja ilmingutest Viljandi gümnaasiumi õpilastel.