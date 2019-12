Põhja-Sakala vald on langenud rahahädasse ning volikogu lubas vallal võtta pool miljonit eurot lühiajalist laenu, et arved saaks tasutud ja palgad makstud. Mure põhjuseks on asjaolu, et lubatud eurotoetused pole valla arvele jõudnud ning toetuste saamiseks võetud riskantsed kohustused võivadki täitmata jääda.