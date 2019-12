Nahkvestides päkapikud toovad mootorite möirgel lastele tonni jõulurõõmu

Tellijale

"Ega see üritus meie egode tõstmiseks ole, ikka laste rõõmuks," ütles Concord MC Viljandi president Ain Loog. "Komme on ikka palju ..." lisas ta kavalal toonil.

Teisisõnu korraldab Harjumaa motoklubi Pikne viiendat aastat lastekodulastele kommide kogumise tuuri. Kui esimesel heategevuslikul tuuril koguti motoklubi teatel umbes 100 kilogrammi kommi, siis neli aastat hiljem on kogus viiekordistunud: pool tonni komme üle kogu Eesti. Tänavusel juubelihõngulisel aktsioonil on veelgi suurem eesmärk: jagada laiali tonn komme. Kommituuri aktsiooni peakorraldaja, Pikne MC veduri Jaanus Peedi sõnutsi on eesmärk täidetud. "500 kilo komme on ostetud ja järgmise 500 kilo ostame järgmisel nädalal," lausus ta.