Valla hankespetsialist, Vastemõisa kandis elav Tiiu Umal märgib, et Merle Rang on laia silmaringiga hakkaja naine, kes on alati valmis midagi organiseerima. «Ta on meie innustaja, meie raudvara, kes kirjutab kohalikku elu edendavaid projekte, korraldab üritusi ja õpitubasid ning kuulab ära ja nõustab kõiki, kes seda vajavad. Eriti hinnatakse just tema abivalmidust ja rõõmsat meelt. Temas on peidus mingi sisemine sund teha midagi kogukonna heaks, soov elu külas paremaks muuta. Eriline roll on tal Vastemõisa piirkonna kogukondade ühendajana.»