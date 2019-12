Kiriku nelitis sai korda, kontserdihooaeg võib alata

Viljandi muusikakooli laupäevane jõulukontsert on esimene suuremat sorti kultuuriüritus Pauluse kirikus pärast remonti – suvel alustatud nelitise restaureerimine on valmis.

Kiriku katuse põhikonstruktsioon on ristikujuline ja katus on vahelaega kokku ehitatud, nelitis on nelinurk löövide ristumise kohal. Puitkonstruktsioonide ja lae restaureerimine käis 12 meetri kõrgusel ning see oli meistritele Praatsi sõnul paras proovikivi. Kõik vajaminevad detailid tehti valmis maas ja pandi kokku üleval.