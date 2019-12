Pärnu linnaorkester esineb koos Mõisaküla kammerkooriga 

Tähtteosena tuleb esitusele Bachi Brandenburgi kontsert number 5, kus Eesti ühe parema klavessinisti Reinut Tepiga soleerivad orkestri solistid Leonora Palu flöödil ja Anu Mänd viiulil. "Lisaks on laval Pärnu kammerkoor ning Mõisaküla kammerkoor Kungla, kes kannavad ette kauneimaid jõululaule läbi aegade," tutvustas eelseisvat kontserti linnaorkestri peadirigent Kaspar Mänd.

"Mõisaküla omad võitsid viimase üldlaulupeo eelproovides hinnatud "Kandle" võistluse ning on juba mitmel laulupeol silma paistnud väga korraliku ettevalmistuse ning puhta kauni kõla poolest,” lisas ta.

Pärnu kammerkoori dirigendi Elo Kesküla sõnul on advendikontserdil osalemine koorile põnev ülesanne.

"Rõõm, et saame Mõisaküla kammerkoori näol uue muusikalise sõbra. Mis seal salata – kuuldused, et Viljandimaal tegutseb üks suurepärase lauluoskusega koor, on jõudnud ka meie kõrvu. Ootame koostööd nendega väga," rääkis Kesküla pressiteate vahendusel.