Muusikakool annab kirikus jõulukontserdi

"See on meie juubelikontsertide sarjas juba kolmas: tegemist on suurte kollektiivide jõulukontserdiga," rääkis muusikakooli direktor. "Käisime Jõhvi festivalil ja sealt on näiteks kavas kaks võimsat sümfooniaorkestrite lugu. Mõlemad väga tehnilised ja rasked, kuid tulevad välja väga säravalt!"