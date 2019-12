Tellijale

«Soovisime lasta inimestel linnaruumi kujundamises kaasa rääkida, kuid kahjuks see ei läinud läbi,» nentis Karksi Vallahoolduse juhataja Urmas Suurpuu. «Õuemööbel tuleb ikka ning meil on tuleva aasta kevadeks mingis ulatuses plaanis keskväljak, Kitzbergi kuju tagune org ja kergliiklustee korda teha. Sealsed pingid on juba kümme aastat vanad ja praeguseks amortiseerunud.»