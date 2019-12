Klavani duo sõidab saalihoki MM-ile 

Tellijale

"Peamine eesmärk on tulla alagrupis kahe parema hulka, see tagaks edasipääsu play-off'idesse," rääkis Diana Klavan päev enne äralendu. "See on väga keeruline alagrupp: seal on Norra, Taani ja Jaapan. Norra ja Taani on väga head ning Jaapani koondis on palju arenenud. Meil peab olema hea päev, et me neid võidaks."