Juhtkiri. Peks ja pettus

Tuntud ütlus sedastab, et mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale. XIX sajandi algusest, mil Saksa kirjanik ­Joseph Freiherr von Eichendorff selle lause kirja pani, on aga tsivilisatsioon ja valitsemiskultuur tublisti edasi arenenud ning nüüd meeldib meile arvata, et pigem on asjad vastupidi. Ja tihti ongi. Kui niinimetatud tavaline inimene jääb jääknähtudega rooli istudes politseile vahele, saab ta trahvi. Minister Jaak Aab astus tagasi. Kui tavaline inimene võib sotsiaalmeedias üsna vabalt räusata, siis minister Jürgen Ligi astus oma sõnade pärast tagasi. Ent nüüd näime pööravat vastassuunas. Seejuures on meie poliitiline tundlikkus viimase aja skandaalidest sedavõrd ära kulutatud, et me ei vaevu uutele uskumatutele sõnavõttudele enam õieti reageerimagi.