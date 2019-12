Lammutatud majast jäänud platsil süüdatakse igal varahommikul mälestusküünal

Tellijale

Samamoodi on see käinud viimased paar nädalat: küünal süttib iga päev ja iga ilmaga. Kohvikus elatakse pimeduse katte all toimetavale salapärasele tundmatule pisut kaasa ja nuputatakse isekeskis, mis sunnib teda iga päev seda omalaadset ristiretke ette võtma.