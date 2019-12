Eesti töötukassa statistika näitab, et Viljandimaal on Mandri-Eesti väikseim töötute osakaal: selle nädala algul oli neid siin registreeritud 859.

Tellijale

Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialisti Lauri Kooli sõnul on Viljandimaa registreeritud töötuse määr neli protsenti ja veel väiksem on see vaid saartel. Üleriigiline töötuse määr on 5,1 protsenti.