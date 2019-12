Vihma käest räästa alla

Olukord oli ja on kriitiline ning ega akadeemiale palju võimalusi jäänud ole. See ilmselt tingiski nõunike kogu kokkukutsumise. Nagu nähtus Sakalast, soovitas kogu ühe võimalusena kaaluda akadeemia taasiseseisvumist.

Aastatel 1991–2000, kui mina olin kultuurikolledži rektor, tuli samuti iga päev võidelda ellujäämise ja jätkusuutliku arengu eest ning olin siis põhimõtteliselt just iseseisva, kõiki erialasid ühendava väikese kõrgkooli patrioot. Nüüd aga soovitan põhjalikult kaaluda, mida annaks või võtaks taasiseseisvumine praegustes ühiskondlikes oludes. Mulle näib see väga kaheldava perspektiivina. Miks?

Esiteks juba seetõttu, et ülikooli üksusena eksisteeritud 15 aasta jooksul on kogu akadeemia töö aegamisi kohanenud just säärase juhtimisega. Nii-öelda pealaest jalatallani. Osa funktsioone on õigustatult loovutatud ülikoolile, sellest on lähtutud nii juhtimisstruktuuri kui ka uute töötajate valiku puhul. Kogu sellise aparaadi ümberstruktureerimine pole mitte ainult keeruline ja aeganõudev, vaid ka kaelamurdvalt kulukas ettevõtmine.