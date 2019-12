Taas otsitakse Viljandimaa aasta fotot

Ürituse korraldaja Kadri Rohti saadetud teates on kirjas, et juba kuuendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on uurida Viljandimaale iseloomulikku eripära inimestes ja keskkonnas. Fotovõistluse teema on "Viljandimaa DNA".

Osalema on pressiteate järgi oodatud Viljandimaaga seotud hobi- ja profifotograafid ning sel aastal on ka eraldi noortekategooria. Parimaid fotosid hindavas žüriis on fotograafid Arne Ader, Jaan Pääsuke, Sandra Urvak, kuraator Rain Tamm ning Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov. Ürituse Facebooki lehel on kirjas, et žürii arvestab foto kunstilist ja tehnilist taset, kõnetavust ja isikupära, püstitatud teema tabamist ja tingimustele vastamist.