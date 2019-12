Akadeemia toob kultuuri kuulatajatele tasuta kätte

4. detsembril kell 19 algab hooaja teine kontsert, kus muusikat teeb majatäis TÜVKA muusikuid ja üles astuvad tudengiansamblid. Korraldustiimi saadetud pressiteates on kirjas, et "MADE" annab pärimus- ja rütmimuusika eriala tudengite võimaluse jagada koolis õpitut publikuga. Iga õppeaasta jooksul neljal korral moodustatakse ansambliõppes bändid, kes viie nädala jooksul saavad ettekujutuse, kuidas kollektiivina töötada ning sarja kontserdil esinemine ongi selle finaal.

Tänavuse sarja peakorraldaja Birgit Suurorg tõdes Sakalale antud intervjuus, et "MADE" on hea võimalus kuulata tulevasi Vabarnaid ja Talsisid ilma 20-eurost piletihinda maksmata. "Akadeemias on nii palju andekaid õpilasi, et mul on rõõm huvilistega jagada meie maja loometööd," sõnas Suurorg.