Iga saavutuse taga on pingutus, tihtipeale ränkraske ning vaevanõudev. PISA õnnetabelit pole veel avaldatud, aga eelmiste aastate tulemuste põhjal võib ennustada, et seal me tipus pole. Eksimine oleks rõõm.

ÜRO iga-aastase «õnneraporti» järgi on Eesti seis kehv, ta on alles 55. kohal. Esikohal troonib Soome, kelle PISA tulemused pole palju kehvemad kui Eesti omad, lugemises ja loodusteadustes on ta Euroopas Eesti järel teine, matemaatikas kaheksas. Me oleme saavutanud teadmistes taseme, millest on raske paremaks saada, järgmine samm võiks olla see, et pöörataks järjest tõsisemat tähelepanu nii noorte kui ka täiskasvanute vaimsele tervisele ja heaolule.