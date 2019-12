Nagu teatas teatri turunduse ja avalike suhete juht Mari Nurk, on igihalja muinasloo värske ja tänapäevase tõlgenduse kirjutanud Silvia Soro ning lavastanud Oleg Titov.

Nurk rääkis, et väikeste teatrisõprade rõõmuks rännatakse üheskoos unistusteilma, otsitakse üles muinasjutumaa ja vaadatakse, kas seal elavad endiselt kuningad ja printsid, võlurid ja haldjad ning kas armastus ja headus saavad ikka ahnuse ja kadeduse üle võidu.

Lavastaja Oleg Titov ütles pressiteate vahendusel: «Kui tihti on meil tänapäeval aega lugeda lastele ette muinasjutte või jutustada lugusid? Ennemuiste õpetasid vanemad ja vanavanemad just läbi muinasjuttude lastele olulisimaid elutõdesid ja väärtushinnanguid. Muinasjuttude lugemine avab lapsele ukse tema oma fantaasiamaailma. Kahju, kui see uks jääb suletuks, sest nuti- või multikamaailmast ei leia võtit ega mõttelendu käivitavat nuppu.»