Viljandist pärit fitnessivõistleja tõusis maailma kolmandaks

Tellijale

«Seadsin endale üpris kõrge eesmärgi tuua medal koju ning seda ma ka tegin,» ütles body-fitnessis alla 163 cm pikkuste naiste arvestuse maailma kolmas. «Kui kuulutati välja neljas koht ja mõistsin, et olen maailma kolme parema seas, oli see hetk nii emotsionaalne, et raske oli pisaraid tagasi hoida. Ma olen maailma esikolmikus – uskumatu! Pärast seda ei olnud enam vahet, millal minu nimi öeldakse. Medal oli olemas.»