Hooldajatöö psühholoogilised aspektid

Selle 25 aasta jooksul on nähtud üht-teist ja kogetud nii mõndagi, on olnud kurbi ja rõõmsaid päevi. Patsientide hulgas on olnud ka omaenda sõpru. Kurb on, kui näed oma armsaid haiglavoodis, aga rõõmu teeb, kui saad neile toeks olla ja neid aidata ning näed positiivset tulemust, kui nad haiglast lahkuvad.

Võiksin neid aspekte, kuidas hooldustöö peaks käima ja arenema, kirja panna kirjanduse põhjal. Täna tahan aga rääkida enda seisukohast, sest mina olen see toorik, millest aeg on voolinud hea hooldaja. Olen muidugi see, kes ma olen, ja sinna pole midagi parata, aga ennast ja oma vaateid saab ju ka muuta, et oma kutserollis edasi areneda. Ausa ja eelarvamusteta vaatluse tulemusena võib iseennast tundma õppida. Ent me vajame ka teisi inimesi, kes meie käitumist tagasi peegeldavad.

Kas hooldaja elukutse on populaarne? Sageli olen kuulnud öeldavat, et see pole noortele, see pole atraktiivne, see ei paku eneseteostust ja seda ei tasustata vääriliselt. Ent igal tööl on oma plussid ja miinused ning just noorena on õige neid plusse ja miinuseid lahti mõtestada, neist õppida. Samas tean, et end arendada ja juurde õppida on vaja ka vanemas eas, eriti psühholoogia vallas. Ükskõik, kui raske või kerge töö esmavaatlusel paistab, vaeva tuleb ikka näha ja õppida ka ametikaaslaste kogemustest. Meil on ju siiski meeskonnatöö ja keegi pole öelnud, et töö peab kerge olema. Töö sisu ilmneb töö käigus ja töövõtteid saame ise vajadust mööda muuta, et parem oleks nii patsiendil kui ka endal. Koostöö on meil ju haigega, tema vajadusi silmas pidades.

TÖÖTAME INIMESTEGA, kes meid vajavad. Vajavad meie lähedust, pilku, sõna, puudutust. Vajavad otsest abi, et liikuda, olla hoitud ja kaitstud, siinsamas meditsiiniasutuses. Siit peaksid nad saama julguse ja oskused hakkamasaamiseks, kui lahkuvad kas koju või hooldekodusse. Sõna on kõige suurem abiline, millega patsiendile lähedale saame. Selleks on vaja suhelda, püüda aru saada patsiendi vajadustest nii psühholoogilise kui ka füüsilise poole pealt.

Hooldaja peab olema tähelepanelik ja kannatlik. Haigus ei vali aega, vanust ega sugu. On ilus ütlemine: elukevad kestab vaid korra, elu on hetk. Kord ütles mulle üks proua, et haigestumine oli talle suur šokk, sest ta oli kogu elu olnud tubli ja positiivne ning hoidnud tervist, kuid uutes oludes tuleb kohaneda oma keha ja vajadustega ning tuleb edasi minna, olenemata sellest, kuidas haigus kulgeb. Siin oleme meie, hooldajad, toeks ja kuulajaks. Just meie saame patsiendi seisundi kohta kõige rohkem infot ja aitame oma tähelepaneliku tööga.