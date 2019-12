Juhtkiri. Raha saha jaoks

Kui linna- või vallavalitsuse vastus murele osutajale on alati ja vääramatult «Selleks pole meil raha!», siis võiks korra luubi alla võtta küsimuse, miks on omavalitsusel nii vähe raha. Omavalitsusi rahastab peamiselt riik maksulaekumiste kaudu, aga neil on suhteliselt vähe õigusi ise makse kehtestada ja selle kaudu oma rahakotti pisut turgutada. Mõne maksu õigus neil siiski on: reklaamimaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks. Iga uue maksu kehtestamine vallandab muidugi rohkem või vähem õigustatud pahameeletormi, eriti kui selle otstarve jääb arusaamatuks. Reklaamimaksu üle on ka Sakala veergudel hukkamõistvalt sõna võetud.