Tellijale

Olgu öeldud, et siin on välja toodud ainult Sakala valik, kindlasti on siin põnevaid peopidamise võimalusi veelgi. Uurimistööd tehes selgus, et näiteks mõni fotostuudio või käsitöökoda eraldi sünnipäevade korraldamisega ei tegele, kuid soovi korral siiski seda võimalust pakub. Paljud asutused ütlesid, et peo lõplik hind oleneb sünnipäevaliste soovidest alates toitlustusest ja lõpetades dekoratsioonidega.