Pärimusmuusika festivali passimüük tegi rekordi

Festivali piletimüügipealiku Anu Rannu sõnul on esimese müügipäeva tulemused festivali ajaloos rekord, mis annab märku erakordselt lojaalsest publikust. Võrreldes eelmise aastaga osteti rohkem noortepasse, uusi Perekaardi passe, seeniorpasse ning toetajapasse.

"See näitab, et huvi pärimusmuusika vastu on olemas ja ehk isegi tõusuteel nii noorte kui vanade seas. Festivali korraldajatena on meil selle üle siiralt hea meel ja soovime öelda suur aitäh publikule, kes on meiega juba aastaid," ütles Anu Rannu.

Kahe soodsama hinnaklassi festivalipasside hulka suurendati publiku tungivatele nõudmistele vastu tulles kokku 400 võrra, ent need müüdi siiski esimese päevaga läbi.

"Esimesse hinnaklassi kuuluvad 65-eurosed festivalipassid, mida tuli müüki 700 tükki, osteti ära väga kiirelt. 800 teise hinnaklassi 75-eurost festivalipassi müüdi Piletilevi keskkonnas läbi esimese müügipäeva õhtuks," kirjeldas piletimüügipealik passimüügitempot.

Festivalipass on mõeldud folgisõbrale, kes soovib nelja päeva jooksul kuulata kõiki kontserte. Sisekontsertidele sissepääsu tagamiseks tuleb aga juurde osta lisapilet, mis maksab 2 eurot.

"Kindlasti mäletavad paljud olukorda, kus aidas algab mõni populaarsem kontsert ning rahvas ootas järjekorras, et sellele pääseda, aga saali mahub ikka ainult 400 inimest," rääkis Rannu. "Mõni seisis päevas isegi mitu korda järjekorras, aga kontserdile ikka ei pääsenud. Paar-kolm aastat on saanud passiomanikud osta aita kaks eurot maksva lisapileti, et kindlasti kontserdile pääseda. Tänavu aga kehtib see reegel ka Jaani kirikus kui teistes paikades, kus sisekontserdid toimuvad."

Eesti pärimusmuusika keskuse ja Viljandi pärimusmuusika festivali missiooniks on noorte toomine pärimuskultuuri juurde. Piletimüügipealiku Anu Rannu sõnul võib öelda, et passimüüginumbreid vaadates on see missioon ka õnnestunud täita.

"Noortepasse osteti esimesel müügipäeval taas kord rohkem kui eelmisel aastal: 425, tõus võrreldes möödunud aastaga oli 143. Seejuures suurendasime noortepasside hulka 200 võrra ning oluline on, et neid jagub 13–26-aastastele õppivatele folgisõpradele ka praegu," rääkis Rannu.

Uue passiliigina toodi koos lasterikaste perede liiduga välja perekaardi pass peredele, kus on kolm last või rohkem ja kel on kehtiv Perekaart. Ka neid passe pisteti esimesel müügipäeval Piletilevis ostukorvi, nagu ka mõned toetajapassid. Võrreldes eelmise aastaga soetati pisut rohkem ka seeniorpasse, mis toodi esimest korda välja möödunud aastal üle 65-aastasi folgisõpru silmas pidades.