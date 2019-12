Sakala malev valis aasta parimaid

Vanemveebel Meelis Eelmaa on töötanud piirivalves erinevatel ametikohtadel, alates piirivalve inspektorist kuni kordoni ülemani. Pärast piirivalveameti reorganiseerimist politsei- ja piirivalveametiks jätkas ta teenistust Eesti-Vene kontrolljoonel Värska kordonis, praegu teenib ta Saatse kordonis piirivalve välijuhina.

Eelmaa on saanud oma ametis tunnustusi, näiteks 2016. aastal anti talle politsei- ja piirivalveameti aasta töötegija tiitel.

Kaitseliidus on Meelis Eelmaa olnud tegev 1998. aastast, esmalt Kaitseliidu Sakala maleva toetajaliikmena ning 2001. aastast Kaitseliidu tegevliikmena.

Meelis Eelmaa on ka Sakala maleva Abja Kotkaste rühmapealik ning abistab Halliste noorkotkaste rühmajuhti. 2013. aastast on ta Noorte Kotkaste Sakala maleva pealiku abi.

Vika Zieds on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige 2002. aastast. 2006. aastal valiti ta Suure-Jaani jaoskonna esinaiseks, 2007. aastast kuulub ta ringkonna juhatusse, kusjuures aastatel 2008–2011 oli ta Sakala ringkonna esinaine. 2015. aastal oli just tema jaoskonna taasasutamise võtmeisik ja eestvedaja.

Vika on viie lapse ema ja üks neist on kodutütarde organisatsiooni kaudu sirgunud juba aktiivseks naiskodukaitsjaks. Vika on Kodutütarde Tarvastu Taevavõtme rühmavanem ja Noorte Kotkaste Tarvastu Tõhvide rühmavanema abi.