Aeg on läita esimene advendiküünal

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasist võib lugeda, et advendi tähistamise komme hakkas Eestimaal juurduma 20. sajandi viimastel aastakümnetel, esmalt advendikalendrite vahendusel, mida 1970. aastatel ja 1980. aastate algul lapsevanemad ise oma lastele meisterdasid ja mille taskutest või aknakeste tagant võis leida pildi, kommi või muud toredat. 1990. aastatest on advendikalendreid vabalt müügil ja nende ostmine lastega peredesse laiemalt levinud.

Advendiajaga seostatakse päkapikke, kes on jõuluaja vältel kodudes usinad ja salapärased külalised. Päkapikud kingitoojate ja jõulu(nääri)vana abilistena on Eestis nüüdseks pikaaegsed perepärimuse tegelased. Juturaamatutest, meediast ja lasteaiast saadud teabe mõjul hakkasid lapsed jõulueelsel ajal asetama aknalauale susse, lootuses, et päkapikk sinna öösel midagi sisse toob. Mõnes peres pannakse välja suured sokid. See on Euroopast koos väljarändajatega Ameerikasse liikunud ja sealt hiljem meedia vahendusel mujale levinud tava.