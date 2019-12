Tänasest muutuvad talverehvid kohustuslikuks

Talverehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist 31. märtsini ja kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemisel kasutada talverehve 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Talverehvide kasutamine on nõutav kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitel.

Eesti rehviliidu kodulehelt võib lugeda, et talverehvide puhul on minimaalne mustri jääksügavus 3 mm, ent soovitatakse probleemide vältimiseks rehv välja vahetada juba siis, kui jääksügavus on 4 mm.