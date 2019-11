Fotod. Maagilises lumesajus süüdati esimene advendiküünal

Tellijale

Kuuse alla kohale jõudes oli selge, kust sai alguse mööda linna hõljuv magus glögilõhn – kohvik Fellin kosutas linnarahvast sooja joogiga, mille saamiseks tekkinud järjekord ulatus platsil mitmekümne meetrini. Kõik need inimesed olid tulnud süütama üheskoos Viljandi esimest advendiküünalt.

"Advendiküünla süütamine märgib aasta ühe ilusama aja algust. Meie tänavad, pargid, koduaknad ja õige pea ka see jõulupuu on täidetud valgusega," alustas Viljandi linnapea Madis Timpson advendikõnet. "Meie sisse hakkab tekkima mõnus ärevus ja ootus, sest jõulupühad on varsti käes."