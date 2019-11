Galerii. Kelle nagis rippus omal ajal laikanahast kasukas? Tarvastu muuseumis avati legendaarse kirjaniku auks näitus

Laikanahast kasukas, põhjapõdranahast tallaga suusad ja kirjutuslaud, millel on sündinud "Karusüda", üks paljudest tuntud eesti kirjandusteostest, – need esemed kuulusid legendaarsele eesti kirjanikule Nikolai Baturinile. Täna on need päevavalgele toodud ja kõigile vaatamiseks pandud – Tarvastu muuseumis avati hiljuti lahkunud kirjaniku Nikolai Baturini elu ja loomingut kajastav näitus.