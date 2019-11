Nii nagu sulab esimene lumi, sulab ka teine lumi. Üks on kindel: alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud.

See, mida ütlevad ühed legendaarsed laulusõnad, et esimene lumi sulab alati, kipub ka järjekorras teise lumekirmega paika pidama. Nii ongi öösel maha sadanud lumi praeguseks jõudnud juba ära sulada.

Siinkohal on paslik autojuhtidele meelde tuletada, et alates homsest on talverehvid kohustuslikud.