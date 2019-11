Anu Raud – loomerahva maavanaema

«Üliõpilased on minu juures Käärikul rahvakunstipraktikal käinud 30 aastat. Loodan, et see töö kestab edasi, ka pärast mind,» ütleb ajaloolise Heimtali valla keskuse taastamise südameasjaks võtnud tekstiilikunstnik Anu Raud. Ta on pannud rahvakultuuri säilitamise nimel tööle kõik «vaimuheinamaad» ümbritsevad hooned. Isatalu toast alguse saanud muuseumi kinkis ta Eesti Rahva Muuseumile, kõik muu on pärand tulevastele loomepõlvedele.