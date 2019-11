Tellijale

Mulgi abivallavanema Dmit­ri Orava sõnul jääb kõnniteede ehitamine tõepoolest poolikuks. Põhjuseks on see, et asfalti tootev tehas on selleks hooajaks tegevuse lõpetanud ja teede aluskihil on jäide, nii et asfalti ei saa sellele laotada.