Tellijale

Lihaleti müüja sõnas, et enne piirangu kehtestamist osteti liha poest märksa suuremate koguste kaupa ning ta kahtlustas, et see võis minna mujal edasimüümiseks. Seega kehtestati piirang, et kampaaniatoodet võimalikult paljudele ostjatele jaguks. Samasugust kondiga liha, mida Grossi poest saireedel hinnaga 2,48 eurot kilogramm, müüdi Viljandi turul 3,80-eurose kilohinnaga.