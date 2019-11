Vaba mõte. Musta reede kolm võimalust

Tellijale

Esiteks alati teretulnud võimalus teiste üle naerda – on ju juba aastaid musta reedega kaasnenud videod sellest, kuidas sõna otseses mõttes hullunud rahvas ronib käpuli alles üles keritava poeukse alt sisse, nagu ähvardaks sõda, katk või näljahäda. Kui Google’i või YouTube’i otsingusse kirjutada «black friday stampede», saab näha efektseid näiteid. See naer on muidugi läbi pisarate, sest igal aastal saab keegi selle möllu käigus vigastada või lausa surma. Näiteks 2008. aastal trampis hullunud rahvamass Long Islandil surnuks Walmarti töötaja. Kõige tavalisem on muidugi see, et inimesed lähevad allahinnatud kraami pärast lihtsalt käsipidi kokku ja lendab nii kunstküüsi kui juuksetutte.