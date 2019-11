Tellijale

"Kindlasti oli see hind üllatav," tunnistas abivallavanem Rein Anton. Enne enampakkumist polnud kuskilt võimalik uurida, milline võiks olla seitse aastat tagasi Eestisse jõudnud Mitsubishi i-MiEVide turuhind.

"Uurisime ja leidsime siis ühe samasuguse müüki pandud auto, aga selle hinnaks oli märgitud 7000 eurot. See tundus kohe ebareaalne,” rääkis Anton. Esimene mõte oli seada aghinnaks 1500 eurot, aga siis mõeldi, et ka see võib ebaatraktiivseks kujuneda, ning tõmmati alghind tuhandele eurole.