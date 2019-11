Kuidas Soomaa metsade vahel jahimeestele jahti peeti

Tellijale

Vabal päeval enne päikesetõusu tagumiku voodist väljavenitamine on katsumus, mis nõuab jonnipunni tahtejõudu ja Kalevipoja väge. Kui lõpuks rahutute jalakestega tibusammul tualettruumi komberdatud saan, on proovikiviks hambaharjaga suu tabamine. No mida sa vehkled, kui pooleli jäänud magus unenägu alles täie jõuga silmalaugude küljes ripub!