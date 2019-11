Liis Aedmaa: Viljandi inimesele on selles lavastuses palju avastamisrõõmu

Tellijale

Liis Aedmaa: Ugala teatri trupi majaraamatut hooajast 1936/1937 mainitakse esimest korda 1950. aastatel ajalehes Sakala. Seal on üks väike artikkel, mis ütleb, et selline asi on olemas. Majaraamatust on kirjutatud ka 2005. aastal ilmunud teoses «Ugala aja lugu». Kui mina tulin 2013. aastal Ugalasse tööle, seda ajaloolist raamatut enam arhiivis polnud. Kui hakkasime kaks aastat hiljem majast välja kolima, tuli see lagedale teatri heliosakonnast. Näitasin seda ka Laurale ja see hakkas meis huvi äratama.