“Must reede – hinnad all!” Kas on veel keegi, kellel on see lause märkamata jäänud? Teisisõnu kehtivad tänasel kauplemispühal üle maailma soodushinnad ning Sakala käis Viljandi kaubanduskeskustes uurimas, kuidas on see Ameerika juurtega ostuhooaeg siin kanda kinnitanud.