Homme õhtul läidetakse Viljandis esimene advendiküünal

Viljandis on advendiaja algust juba aastaid tervitatud üks päev varem kui teistes linnades. Nõnda tähistatakse seda ka tänavu 1. detsembri asemel 30. novembril. Linn on varase tähistamise kohta andnud aastast aastasse sama vastuse: see on praosti initsiatiivil ning kiriklikus traditsioonis algab uus päev päikeseloojanguga.

Ka aasta tagasi kirjutas Sakala, kuidas Viljandis on esimest advendiküünalt juba eelmisest kümnendist saadik süüdatud advendipühapäeva eelõhtul. Toona selgitas Viljandi praost Marko Tiitus, et juutliku ajaarvamise ja juudi kalendri järgi, mille kristlik kalender üle võttis, arvatakse päeva alguseks päikeseloojangut. See on ka põhjus, miks sabat, mis on laupäeval, algab reede õhtul, mil süüdatakse lambid ja algab pidulik söömaaeg.