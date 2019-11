Tellijale

Roger Puidu kasum pole mitte ainult suur, vaid nagu võrdlus tunamulluse kasumiga näitab, ligi kümme korda kasvanud. Ka teise ja kolmanda koha ettevõtted, mis mõlemad kuuluvad lõviosas Aivar ja Merit Berzinile, on kasumit märkimisväärselt kasvatanud erinevalt neljandale kohale platseerunud Cleveronist, kelle kasum on jäänud peaaegu samaks, nagu oli tunamullu. Esikümne ilmselt tundmatuim firma on Silva, ehkki tegelikult on majandust jälgivad inimesed ka selle ettevõttega päris hästi kursis. Nimelt kuulub Silvale Karksi-Nuia suurim tööandja, Argo Jõgi juhitav puidutööstus Textuur.