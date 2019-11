Maaelu edendaja nominent. Barrelstar – väike ettevõte, kus tehakse suuri tünne

Tellijale

Firma registreerimiseni jõudis ta 2013. aastal ja pole seda kahetsenud. Kümblustünnide järele nõudmist on ja ettevõttel läheb hästi. Seda näitab Helü sõnul ka käive, mis on viimaste aastate jooksul kasvanud peadpööritava kiirusega. 2016. aastal oli see 127 000 eurot, 2017. aastal 238 000, mullu juba 396 000 eurot ja sel aastal prognoositakse 550 000 euro suurust käivet.