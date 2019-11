Tellijale

Maakivist on kuus aastat vana. Hardi-Sander Luik meenutab, et ettevõttega alustada ei olnud keeruline, kuid selleks oli vaja julgust. Ehkki selles valdkonnas on kõvasti konkurentsi ja seda tuleb järjest juurde, on osaühingul Maakivist säilinud teerajaja roll. «Meie moodi tahetakse olla,» täpsustab Luik.