Qmesi on 2010. aastal asutatud pereettevõte. Linnumagusat, mida ta on Viljandi- ja Järvamaa metsade keskelt kogunud, tarvitavad hotellid, restoranid, kohvikud ja spaad ning seda leiab mõnest toidupoest ja Olerexi tanklatest selle keti tootemargi all.