Ettevõtte juhatusse kuuluvad Mait Kukk, Mattis Jürimäe ja Silver Aednik. «Sunly on olnud meile suureks toeks, aga otsesesse juhtimisse ta ei sekku,» räägib Kukk. «Me kohtume korra kvartalis, et arutada läbi suuremad tegemised ja saavutused.»

Praegu on SolarStone’ile kõige tähtsam meeskonna kasvatamine. Sinna on leitud mitu väga tugevat tegijat. Kaks uut töötajat on hõivatud igapäevase müügitööga ja lähiajal loodetakse neile veel paar inimest juurde kutsuda. Tehases töötab kaheksa inimest, mis oligi eesmärk.