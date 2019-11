Parima toote nominent. Park Hotell Viljandi on täheloss Laidoneri platsil

Tellijale

Tunnuskirjad on majas välja pandud ja hotelli juhtkond näitab neid hea meelega. «Me oleme preemiate üle väga tänulikud,» ütleb hotelli juht Kristjan Saar. «Kindlasti on need meie tuntust suurendanud ja tänu nendele on klientide arv kasvanud.»