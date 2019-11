Tellijale

Esmajoones tuleks arutleda selle üle, kuidas ja kuhu praegune maksuraha investeeritakse ning millist pikaajalist tulu sellest sünnib. Näiteks kui suur osa maksulaekumistest suunatakse pikaajalise konkurentsivõime suurendamisse, et riigi tulud kasvaksid ekspordi või tootlikkuse arvelt. Ehk siis kõigepealt peaks meil riigina olema selge, millised on meie pikaajalised eesmärgid ja kuhu on vaja investeerida, et sinna jõuda. Alles seejärel saame vaadata, kas ja kuidas praegune maksusüsteem seda kava toetab ning kas seda on vaja muuta.