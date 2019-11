Särava startija nominent. VLND Burger viitab Viljandi nimele ja on sõpruskonnast sündinud

Tellijale

VLND Burgeri tuumiku moodustavad Kristo Leemet, Kristiin ­Elmat, Oskar Berggren ja Kris Süld. Kui Leemet ja Berggren tegelevad igapäevatööna Balti jaama turul burgerileti käigushoidmisega, siis Kris Süld pakub lisaks veel foto- ja videoteenust ning Kristiin ­Elmat töötab täiskohaga kommunikatsiooniettevõttes Miltton. Süld märgib, et neil on mitmekülgne punt ning see on ka üks trumpidest.