Aasta ettevõtte nominent. Galvi-Linda õmblejatel töö otsa ei lõpe

«Militaarvarustuse tootmine on meie üks valdkond ja see sõltub tavaliselt riigihangetest,» räägib juhataja Marge Laiõunpuu. «Põhitoodang on ohutus- ja päästevestid, merepäästekombinesoonid ja matkatelgid, Rootsi ja Norra turule valmistame paadikatteid.»